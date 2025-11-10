Bee Harga Hari Ini

Harga langsung Bee (BEE) hari ini ialah $ 0.00001926, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001926 setiap BEE.

Bee kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,255.8, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M BEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01742187, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001459.

Dalam prestasi jangka pendek, BEE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bee (BEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,351.0 999,998,351.0 999,998,351.0

