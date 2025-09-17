Beeg Blue Whale (BEEG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001151 24J Tinggi $ 0.00001223 Sepanjang Masa $ 0.00119258 Harga Terendah $ 0.00000738 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) -3.62% Perubahan Harga (7D) -2.49%

Beeg Blue Whale (BEEG) harga masa nyata ialah $0.00001159. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEEG didagangkan antara $ 0.00001151 rendah dan $ 0.00001223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEEG sepanjang masa ialah $ 0.00119258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000738.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEEG telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, -3.62% dalam 24 jam dan -2.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beeg Blue Whale (BEEG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.64K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Beeg Blue Whale ialah $ 118.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEEG ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.64K.