Beem Communication (BEEM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00145202$ 0.00145202 $ 0.00145202 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -1.07% Perubahan Harga (7D) +4.44% Perubahan Harga (7D) +4.44%

Beem Communication (BEEM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEEM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEEM sepanjang masa ialah $ 0.00145202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEEM telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -1.07% dalam 24 jam dan +4.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beem Communication (BEEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 700.70K$ 700.70K $ 700.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 700.70K$ 700.70K $ 700.70K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,000.0 999,990,000.0 999,990,000.0

Had Pasaran semasa Beem Communication ialah $ 700.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEEM ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 700.70K.