BEENZ (BEENZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02917929$ 0.02917929 $ 0.02917929 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.73% Perubahan Harga (7D) -11.27% Perubahan Harga (7D) -11.27%

BEENZ (BEENZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEENZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEENZ sepanjang masa ialah $ 0.02917929, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEENZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.73% dalam 24 jam dan -11.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BEENZ (BEENZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.77K$ 219.77K $ 219.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 219.77K$ 219.77K $ 219.77K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,846,871.932663 999,846,871.932663 999,846,871.932663

Had Pasaran semasa BEENZ ialah $ 219.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEENZ ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999846871.932663. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.77K.