Beeper Coin (BEEPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00019213 24J Tinggi $ 0.00020381 Sepanjang Masa $ 0.00131263 Harga Terendah $ 0.00016711 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) +2.43% Perubahan Harga (7D) +2.10%

Beeper Coin (BEEPER) harga masa nyata ialah $0.00020007. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEEPER didagangkan antara $ 0.00019213 rendah dan $ 0.00020381 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEEPER sepanjang masa ialah $ 0.00131263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016711.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEEPER telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan +2.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beeper Coin (BEEPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.00M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.00M Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Beeper Coin ialah $ 2.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEEPER ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00M.