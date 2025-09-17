Beer Can Island (BCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00108069$ 0.00108069 $ 0.00108069 Harga Terendah $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.98% Perubahan Harga (7D) +16.98%

Beer Can Island (BCI) harga masa nyata ialah $0.0000151. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCI sepanjang masa ialah $ 0.00108069, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000639.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beer Can Island (BCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Beer Can Island ialah $ 15.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.10K.