Tokenomik Beercoin 2 (BEER2)

Lihat cerapan utama tentang Beercoin 2 (BEER2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:04:53 (UTC+8)
Beercoin 2 (BEER2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Beercoin 2 (BEER2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 102.51K
Jumlah Bekalan:
$ 528.11B
Bekalan Edaran:
$ 395.56B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 136.87K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Beercoin 2 (BEER2) Maklumat

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

Laman Web Rasmi:
https://beercoin2.wtf/
Kertas putih:
https://beercoin2.wtf/#faq

Tokenomik Beercoin 2 (BEER2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Beercoin 2 (BEER2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BEER2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BEER2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BEER2, terokai BEER2 harga langsung token!

BEER2 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BEER2? Halaman ramalan harga BEER2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

