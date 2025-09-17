Lagi Mengenai SFTMX

BeethovenX sFTMX Logo

BeethovenX sFTMX Harga (SFTMX)

Tidak tersenarai

1 SFTMX ke USD Harga Langsung:

$0.310557
$0.310557$0.310557
-5.80%1D
mexc
USD
BeethovenX sFTMX (SFTMX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:20:13 (UTC+8)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.276686
$ 0.276686$ 0.276686
24J Rendah
$ 0.331134
$ 0.331134$ 0.331134
24J Tinggi

$ 0.276686
$ 0.276686$ 0.276686

$ 0.331134
$ 0.331134$ 0.331134

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 0.171647
$ 0.171647$ 0.171647

+4.38%

-5.86%

-8.27%

-8.27%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) harga masa nyata ialah $0.310557. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFTMX didagangkan antara $ 0.276686 rendah dan $ 0.331134 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFTMX sepanjang masa ialah $ 1.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.171647.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFTMX telah berubah sebanyak +4.38% sejak sejam yang lalu, -5.86% dalam 24 jam dan -8.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Maklumat Pasaran

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

--
----

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

19.82M
19.82M 19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0 19,822,579.0

Had Pasaran semasa BeethovenX sFTMX ialah $ 6.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFTMX ialah 19.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19822579.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.10M.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BeethovenX sFTMX kepada USD adalah $ -0.0193600934642765.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BeethovenX sFTMX kepada USD adalah $ -0.0543660773.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BeethovenX sFTMX kepada USD adalah $ -0.0897203210.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BeethovenX sFTMX kepada USD adalah $ -0.1201103335109946.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0193600934642765-5.86%
30 Hari$ -0.0543660773-17.50%
60 Hari$ -0.0897203210-28.89%
90 Hari$ -0.1201103335109946-27.88%

Apakah itu BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Sumber

Laman Web Rasmi

BeethovenX sFTMX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BeethovenX sFTMX (SFTMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BeethovenX sFTMX (SFTMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BeethovenX sFTMX.

Semak BeethovenX sFTMX ramalan harga sekarang!

SFTMX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Memahami tokenomik BeethovenX sFTMX (SFTMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFTMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Berapakah nilai BeethovenX sFTMX (SFTMX) hari ini?
Harga langsung SFTMX dalam USD ialah 0.310557 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFTMX ke USD?
Harga semasa SFTMX ke USD ialah $ 0.310557. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BeethovenX sFTMX?
Had pasaran untuk SFTMX ialah $ 6.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFTMX?
Bekalan edaran SFTMX ialah 19.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFTMX?
SFTMX mencapai harga ATH sebanyak 1.67 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFTMX?
SFTMX melihat harga ATL sebanyak 0.171647 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFTMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFTMXialah -- USD.
Adakah SFTMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFTMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFTMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:20:13 (UTC+8)

Penafian

