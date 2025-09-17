BeethovenX sFTMX (SFTMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.276686 $ 0.276686 $ 0.276686 24J Rendah $ 0.331134 $ 0.331134 $ 0.331134 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.276686$ 0.276686 $ 0.276686 24J Tinggi $ 0.331134$ 0.331134 $ 0.331134 Sepanjang Masa $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 Harga Terendah $ 0.171647$ 0.171647 $ 0.171647 Perubahan Harga (1J) +4.38% Perubahan Harga (1D) -5.86% Perubahan Harga (7D) -8.27% Perubahan Harga (7D) -8.27%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) harga masa nyata ialah $0.310557. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFTMX didagangkan antara $ 0.276686 rendah dan $ 0.331134 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFTMX sepanjang masa ialah $ 1.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.171647.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFTMX telah berubah sebanyak +4.38% sejak sejam yang lalu, -5.86% dalam 24 jam dan -8.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Bekalan Peredaran 19.82M 19.82M 19.82M Jumlah Bekalan 19,822,579.0 19,822,579.0 19,822,579.0

Had Pasaran semasa BeethovenX sFTMX ialah $ 6.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFTMX ialah 19.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19822579.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.10M.