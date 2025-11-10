Beets Harga Hari Ini

Harga langsung Beets (BEETS) hari ini ialah $ 0.01549748, dengan 4.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEETS kepada USD penukaran adalah $ 0.01549748 setiap BEETS.

Beets kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,757,457, dengan bekalan edaran sebanyak 177.93M BEETS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEETS didagangkan antara $ 0.01478513 (rendah) dan $ 0.01635021 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.084976, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00903191.

Dalam prestasi jangka pendek, BEETS dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan +9.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beets (BEETS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Bekalan Peredaran 177.93M 177.93M 177.93M Jumlah Bekalan 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

Had Pasaran semasa Beets ialah $ 2.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEETS ialah 177.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 243555253.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.