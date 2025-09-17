Beets Staked Sonic (STS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.30793 24J Tinggi $ 0.315453 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 0.990411 Harga Terendah $ 0.254052 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +1.59% Perubahan Harga (7D) -0.55%

Beets Staked Sonic (STS) harga masa nyata ialah $0.313878. Sepanjang 24 jam yang lalu, STS didagangkan antara $ 0.30793 rendah dan $ 0.315453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STS sepanjang masa ialah $ 0.990411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.254052.

Dari segi prestasi jangka pendek, STS telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.59% dalam 24 jam dan -0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beets Staked Sonic (STS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 87.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.61M Bekalan Peredaran 279.11M Jumlah Bekalan 279,107,535.119176

Had Pasaran semasa Beets Staked Sonic ialah $ 87.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STS ialah 279.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 279107535.119176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.61M.