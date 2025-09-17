Lagi Mengenai STS

Maklumat Harga STS

Laman Web Rasmi STS

Tokenomik STS

Ramalan Harga STS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Beets Staked Sonic Logo

Beets Staked Sonic Harga (STS)

Tidak tersenarai

1 STS ke USD Harga Langsung:

$0.313886
$0.313886$0.313886
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Beets Staked Sonic (STS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:45:27 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.30793
$ 0.30793$ 0.30793
24J Rendah
$ 0.315453
$ 0.315453$ 0.315453
24J Tinggi

$ 0.30793
$ 0.30793$ 0.30793

$ 0.315453
$ 0.315453$ 0.315453

$ 0.990411
$ 0.990411$ 0.990411

$ 0.254052
$ 0.254052$ 0.254052

-0.10%

+1.59%

-0.55%

-0.55%

Beets Staked Sonic (STS) harga masa nyata ialah $0.313878. Sepanjang 24 jam yang lalu, STS didagangkan antara $ 0.30793 rendah dan $ 0.315453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STS sepanjang masa ialah $ 0.990411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.254052.

Dari segi prestasi jangka pendek, STS telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.59% dalam 24 jam dan -0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beets Staked Sonic (STS) Maklumat Pasaran

$ 87.61M
$ 87.61M$ 87.61M

--
----

$ 87.61M
$ 87.61M$ 87.61M

279.11M
279.11M 279.11M

279,107,535.119176
279,107,535.119176 279,107,535.119176

Had Pasaran semasa Beets Staked Sonic ialah $ 87.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STS ialah 279.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 279107535.119176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.61M.

Beets Staked Sonic (STS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Beets Staked Sonic kepada USD adalah $ +0.00492414.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Beets Staked Sonic kepada USD adalah $ -0.0244801613.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Beets Staked Sonic kepada USD adalah $ -0.0606242801.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Beets Staked Sonic kepada USD adalah $ -0.0170719957128866.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00492414+1.59%
30 Hari$ -0.0244801613-7.79%
60 Hari$ -0.0606242801-19.31%
90 Hari$ -0.0170719957128866-5.15%

Apakah itu Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Beets Staked Sonic (STS) Sumber

Laman Web Rasmi

Beets Staked Sonic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Beets Staked Sonic (STS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Beets Staked Sonic (STS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beets Staked Sonic.

Semak Beets Staked Sonic ramalan harga sekarang!

STS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Beets Staked Sonic (STS)

Memahami tokenomik Beets Staked Sonic (STS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Beets Staked Sonic (STS)

Berapakah nilai Beets Staked Sonic (STS) hari ini?
Harga langsung STS dalam USD ialah 0.313878 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STS ke USD?
Harga semasa STS ke USD ialah $ 0.313878. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Beets Staked Sonic?
Had pasaran untuk STS ialah $ 87.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STS?
Bekalan edaran STS ialah 279.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STS?
STS mencapai harga ATH sebanyak 0.990411 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STS?
STS melihat harga ATL sebanyak 0.254052 USD.
Berapakah jumlah dagangan STS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STSialah -- USD.
Adakah STS akan naik lebih tinggi tahun ini?
STS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:45:27 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.