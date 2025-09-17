Beevo (BEEVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,00142896$ 0,00142896 $ 0,00142896 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0,12% Perubahan Harga (1D) -0,31% Perubahan Harga (7D) +4,04% Perubahan Harga (7D) +4,04%

Beevo (BEEVO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEEVO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEEVO sepanjang masa ialah $ 0,00142896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEEVO telah berubah sebanyak -0,12% sejak sejam yang lalu, -0,31% dalam 24 jam dan +4,04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beevo (BEEVO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17,27K$ 17,27K $ 17,27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17,27K$ 17,27K $ 17,27K Bekalan Peredaran 999,98M 999,98M 999,98M Jumlah Bekalan 999 975 172,96957 999 975 172,96957 999 975 172,96957

Had Pasaran semasa Beevo ialah $ 17,27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEEVO ialah 999,98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999975172.96957. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17,27K.