BeeZee (BZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00086244 24J Tinggi $ 0.00093893 Sepanjang Masa $ 0.00753896 Harga Terendah $ 0.00000461 Perubahan Harga (1J) +2.07% Perubahan Harga (1D) +4.29% Perubahan Harga (7D) +4.30%

BeeZee (BZE) harga masa nyata ialah $0.00093837. Sepanjang 24 jam yang lalu, BZE didagangkan antara $ 0.00086244 rendah dan $ 0.00093893 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BZE sepanjang masa ialah $ 0.00753896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000461.

Dari segi prestasi jangka pendek, BZE telah berubah sebanyak +2.07% sejak sejam yang lalu, +4.29% dalam 24 jam dan +4.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BeeZee (BZE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 251.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 251.14K Bekalan Peredaran 267.63M Jumlah Bekalan 267,628,693.27

Had Pasaran semasa BeeZee ialah $ 251.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BZE ialah 267.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 267628693.27. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 251.14K.