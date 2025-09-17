Apakah itu BeFaster Holder Token (BFHT)

BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground. The DApp is available to the public since 14. August 2022.

Berapakah nilai BeFaster Holder Token (BFHT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BeFaster Holder Token (BFHT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BeFaster Holder Token.

Memahami tokenomik BeFaster Holder Token (BFHT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFHT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BeFaster Holder Token (BFHT) Berapakah nilai BeFaster Holder Token (BFHT) hari ini? Harga langsung BFHT dalam USD ialah 0.00323501 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BFHT ke USD? $ 0.00323501 . Lihat Harga semasa BFHT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BeFaster Holder Token? Had pasaran untuk BFHT ialah $ 963.08K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BFHT? Bekalan edaran BFHT ialah 297.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFHT? BFHT mencapai harga ATH sebanyak 0.03788546 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFHT? BFHT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BFHT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFHTialah -- USD . Adakah BFHT akan naik lebih tinggi tahun ini? BFHT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFHTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

