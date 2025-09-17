BEFE (BEFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000907 $ 0.00000907 $ 0.00000907 24J Rendah $ 0.00000957 $ 0.00000957 $ 0.00000957 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000907$ 0.00000907 $ 0.00000907 24J Tinggi $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 Sepanjang Masa $ 0.00112818$ 0.00112818 $ 0.00112818 Harga Terendah $ 0.00000595$ 0.00000595 $ 0.00000595 Perubahan Harga (1J) +0.61% Perubahan Harga (1D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +5.16% Perubahan Harga (7D) +5.16%

BEFE (BEFE) harga masa nyata ialah $0.0000095. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEFE didagangkan antara $ 0.00000907 rendah dan $ 0.00000957 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEFE sepanjang masa ialah $ 0.00112818, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000595.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEFE telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, +3.89% dalam 24 jam dan +5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BEFE (BEFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 900.05K$ 900.05K $ 900.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 954.20K$ 954.20K $ 954.20K Bekalan Peredaran 94.33B 94.33B 94.33B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BEFE ialah $ 900.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEFE ialah 94.33B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 954.20K.