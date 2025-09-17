Behodler (EYE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02800176 $ 0.02800176 $ 0.02800176 24J Rendah $ 0.03054445 $ 0.03054445 $ 0.03054445 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02800176$ 0.02800176 $ 0.02800176 24J Tinggi $ 0.03054445$ 0.03054445 $ 0.03054445 Sepanjang Masa $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Harga Terendah $ 0.0083679$ 0.0083679 $ 0.0083679 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +7.89% Perubahan Harga (7D) +11.75% Perubahan Harga (7D) +11.75%

Behodler (EYE) harga masa nyata ialah $0.03021219. Sepanjang 24 jam yang lalu, EYE didagangkan antara $ 0.02800176 rendah dan $ 0.03054445 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EYE sepanjang masa ialah $ 2.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0083679.

Dari segi prestasi jangka pendek, EYE telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +7.89% dalam 24 jam dan +11.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Behodler (EYE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 168.30K$ 168.30K $ 168.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 294.30K$ 294.30K $ 294.30K Bekalan Peredaran 5.57M 5.57M 5.57M Jumlah Bekalan 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

Had Pasaran semasa Behodler ialah $ 168.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EYE ialah 5.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9736609.732504485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 294.30K.