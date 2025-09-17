Apakah itu Beincom (BIC)

Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.

Beincom Ramalan Harga (USD)

BIC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Beincom (BIC)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Beincom (BIC) Berapakah nilai Beincom (BIC) hari ini? Harga langsung BIC dalam USD ialah 0.0118615 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BIC ke USD? $ 0.0118615 . Lihat Harga semasa BIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Beincom? Had pasaran untuk BIC ialah $ 22.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BIC? Bekalan edaran BIC ialah 1.87B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIC? BIC mencapai harga ATH sebanyak 0.0422829 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIC? BIC melihat harga ATL sebanyak 0.0112396 USD . Berapakah jumlah dagangan BIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BICialah -- USD . Adakah BIC akan naik lebih tinggi tahun ini? BIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Beincom (BIC) Kemas Kini Industri Penting