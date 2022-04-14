Tokenomik Beincom (BIC)

Tokenomik Beincom (BIC)

Lihat cerapan utama tentang Beincom (BIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Beincom (BIC) Maklumat

Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.

Laman Web Rasmi:
https://www.beincom.com/
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link

Beincom (BIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Beincom (BIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.59M
$ 21.59M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.87B
$ 1.87B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.58M
$ 57.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0422829
$ 0.0422829
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0112396
$ 0.0112396
Harga Semasa:
$ 0.01150421
$ 0.01150421

Tokenomik Beincom (BIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Beincom (BIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BIC, terokai BIC harga langsung token!

BIC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BIC? Halaman ramalan harga BIC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.