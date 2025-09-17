BEINGAI Harga (BEING_AI)
-0.34%
-1.55%
+10.88%
+10.88%
BEINGAI (BEING_AI) harga masa nyata ialah $0.00002447. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEING_AI didagangkan antara $ 0.00002442 rendah dan $ 0.00002503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEING_AI sepanjang masa ialah $ 0.00696326, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001775.
Dari segi prestasi jangka pendek, BEING_AI telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -1.55% dalam 24 jam dan +10.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa BEINGAI ialah $ 24.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEING_AI ialah 991.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999353233.248217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.44K.
Pada hari ini, perubahan harga BEINGAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BEINGAI kepada USD adalah $ +0.0000076126.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BEINGAI kepada USD adalah $ +0.0000019570.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BEINGAI kepada USD adalah $ +0.00000265622530092842.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.55%
|30 Hari
|$ +0.0000076126
|+31.11%
|60 Hari
|$ +0.0000019570
|+8.00%
|90 Hari
|$ +0.00000265622530092842
|+12.18%
Create, implement, and launch full-stack web applications that revolutionize your workflow. Built on robust technologies and frameworks, this platform is designed to empower users with seamless functionality and advanced capabilities. Harness the power of industry-leading tools, including Google, Ollama, and a variety of cutting-edge large language models (LLMs), to bring your ideas to life. The integration process is smooth and efficient, ensuring that all components of your web application work harmoniously. Whether you're developing a dynamic user interface, building secure back-end systems, or integrating advanced AI-driven functionalities, this solution streamlines the entire development lifecycle. By leveraging state-of-the-art LLMs, your applications can benefit from features like natural language processing, enhanced decision-making, and personalized user experiences. With a focus on simplicity and scalability, this platform allows developers of all skill levels to achieve their goals. Experienced programmers can take advantage of the advanced tools and customization options, while beginners benefit from intuitive interfaces and comprehensive support. By combining the power of LLMs with reliable infrastructure from trusted providers like Google, your applications are not only innovative but also robust and secure. Whether you're building applications for business, education, entertainment, or any other purpose, this platform ensures that the deployment process is as seamless as the development stage. It simplifies complex operations, enabling faster time-to-market without compromising quality. Additionally, the system’s flexibility ensures that your applications remain adaptable to evolving requirements and future growth. By integrating tools like Ollama and other LLM models, you gain access to cutting-edge AI capabilities that enhance your applications' functionality. These technologies support advanced analytics, predictive modeling, and user personalization, providing a competitive edge in a rapidly changing digital landscape. In essence, this platform serves as a comprehensive solution for creating, executing, and deploying full-stack web applications. Its combination of powerful tools, seamless integration, and AI-driven innovations ensures that your work processes are transformed, enabling you to achieve more in less time. Whether you’re an individual developer or part of a larger organization, this approach helps streamline your projects, enhance collaboration, and deliver exceptional results to your end users.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai BEINGAI (BEING_AI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BEINGAI (BEING_AI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BEINGAI.
Semak BEINGAI ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik BEINGAI (BEING_AI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BEING_AI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.