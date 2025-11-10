Belgian Malinois Harga Hari Ini

Harga langsung Belgian Malinois (BELG) hari ini ialah $ 1.12, dengan 1.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BELG kepada USD penukaran adalah $ 1.12 setiap BELG.

Belgian Malinois kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,030,203, dengan bekalan edaran sebanyak 925.89K BELG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BELG didagangkan antara $ 0.826901 (rendah) dan $ 1.6 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.62, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02682373.

Dalam prestasi jangka pendek, BELG dipindahkan +6.58% dalam sejam terakhir dan +165.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Belgian Malinois (BELG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M Bekalan Peredaran 925.89K Jumlah Bekalan 955,890.2506458538

