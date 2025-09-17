Beliefteam (BELIEFTEAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002326 $ 0.00002326 $ 0.00002326 24J Rendah $ 0.00002369 $ 0.00002369 $ 0.00002369 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002326$ 0.00002326 $ 0.00002326 24J Tinggi $ 0.00002369$ 0.00002369 $ 0.00002369 Sepanjang Masa $ 0.00026676$ 0.00026676 $ 0.00026676 Harga Terendah $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +11.66% Perubahan Harga (7D) +11.66%

Beliefteam (BELIEFTEAM) harga masa nyata ialah $0.00002332. Sepanjang 24 jam yang lalu, BELIEFTEAM didagangkan antara $ 0.00002326 rendah dan $ 0.00002369 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BELIEFTEAM sepanjang masa ialah $ 0.00026676, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001659.

Dari segi prestasi jangka pendek, BELIEFTEAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +11.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beliefteam (BELIEFTEAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Bekalan Peredaran 998.90M 998.90M 998.90M Jumlah Bekalan 998,897,200.1000121 998,897,200.1000121 998,897,200.1000121

Had Pasaran semasa Beliefteam ialah $ 23.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BELIEFTEAM ialah 998.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998897200.1000121. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.29K.