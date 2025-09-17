believe in something (DTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0005771 24J Rendah $ 0.00059658 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.04161922 Harga Terendah $ 0.000438 Perubahan Harga (1J) -0.67% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +8.90%

believe in something (DTF) harga masa nyata ialah $0.00058331. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTF didagangkan antara $ 0.0005771 rendah dan $ 0.00059658 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTF sepanjang masa ialah $ 0.04161922, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000438.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTF telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

believe in something (DTF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 582.33K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 582.33K Bekalan Peredaran 998.63M Jumlah Bekalan 998,631,697.33342

Had Pasaran semasa believe in something ialah $ 582.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTF ialah 998.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998631697.33342. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 582.33K.