Tokenomik believe in something (DTF)

Lihat cerapan utama tentang believe in something (DTF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
believe in something (DTF) Maklumat

Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet”

Rule #1: Always HODL

Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens.

Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index

“$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF).

Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump

Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em

Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI.

True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following.

  • "Meme Indexer"

Laman Web Rasmi:
https://dtf.fun/

believe in something (DTF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk believe in something (DTF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 555.74K
Jumlah Bekalan:
$ 998.63M
Bekalan Edaran:
$ 998.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 555.74K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04161922
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00055662
Tokenomik believe in something (DTF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik believe in something (DTF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DTF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DTF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DTF, terokai DTF harga langsung token!

DTF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DTF? Halaman ramalan harga DTF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.