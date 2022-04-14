Tokenomik believe in something (DTF)
believe in something (DTF) Maklumat
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet”
Rule #1: Always HODL
Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens.
Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index
“$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF).
Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump
Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em
Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI.
True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following.
- "Meme Indexer"
believe in something (DTF) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk believe in something (DTF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik believe in something (DTF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik believe in something (DTF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DTF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DTF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DTF, terokai DTF harga langsung token!
DTF Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DTF? Halaman ramalan harga DTF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
