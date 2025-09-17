BelieveScreener (BSCREENER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01638747$ 0.01638747 $ 0.01638747 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) -2.73% Perubahan Harga (7D) -2.73%

BelieveScreener (BSCREENER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSCREENER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSCREENER sepanjang masa ialah $ 0.01638747, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSCREENER telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan -2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BelieveScreener (BSCREENER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.53K$ 100.53K $ 100.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.53K$ 100.53K $ 100.53K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,812,674.1952379 999,812,674.1952379 999,812,674.1952379

Had Pasaran semasa BelieveScreener ialah $ 100.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSCREENER ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999812674.1952379. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.53K.