Bella Bumper Harga Hari Ini

Harga langsung Bella Bumper (BUMPER) hari ini ialah --, dengan 3.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUMPER kepada USD penukaran adalah -- setiap BUMPER.

Bella Bumper kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 265,764, dengan bekalan edaran sebanyak 499.68M BUMPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUMPER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00667841, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BUMPER dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan -28.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bella Bumper (BUMPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 265.76K$ 265.76K $ 265.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 265.76K$ 265.76K $ 265.76K Bekalan Peredaran 499.68M 499.68M 499.68M Jumlah Bekalan 499,675,174.494633 499,675,174.494633 499,675,174.494633

Had Pasaran semasa Bella Bumper ialah $ 265.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUMPER ialah 499.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499675174.494633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 265.76K.