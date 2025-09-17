Belt (BELT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.060243 $ 0.060243 $ 0.060243 24J Rendah $ 0.061008 $ 0.061008 $ 0.061008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.060243$ 0.060243 $ 0.060243 24J Tinggi $ 0.061008$ 0.061008 $ 0.061008 Sepanjang Masa $ 203.87$ 203.87 $ 203.87 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +8.15% Perubahan Harga (7D) +8.15%

Belt (BELT) harga masa nyata ialah $0.060703. Sepanjang 24 jam yang lalu, BELT didagangkan antara $ 0.060243 rendah dan $ 0.061008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BELT sepanjang masa ialah $ 203.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BELT telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +8.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Belt (BELT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Bekalan Peredaran 20.17M 20.17M 20.17M Jumlah Bekalan 51,697,699.23712415 51,697,699.23712415 51,697,699.23712415

Had Pasaran semasa Belt ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BELT ialah 20.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 51697699.23712415. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.15M.