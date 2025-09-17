Apakah itu Bemo (BMTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bemo (BMTON) Berapakah nilai Bemo (BMTON) hari ini? Harga langsung BMTON dalam USD ialah 3.16 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BMTON ke USD? $ 3.16 . Lihat Harga semasa BMTON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bemo? Had pasaran untuk BMTON ialah $ 1.43M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BMTON? Bekalan edaran BMTON ialah 454.00K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BMTON? BMTON mencapai harga ATH sebanyak 3.72 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BMTON? BMTON melihat harga ATL sebanyak 2.73 USD . Berapakah jumlah dagangan BMTON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BMTONialah -- USD . Adakah BMTON akan naik lebih tinggi tahun ini? BMTON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BMTONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

