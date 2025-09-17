Lagi Mengenai STTON

bemo Staked TON Harga (STTON)

1 STTON ke USD Harga Langsung:

$3.43
$3.43$3.43
0.00%1D
bemo Staked TON (STTON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:20:33 (UTC+8)

bemo Staked TON (STTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.03%

-0.07%

+3.31%

+3.31%

bemo Staked TON (STTON) harga masa nyata ialah $3.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, STTON didagangkan antara $ 3.4 rendah dan $ 3.47 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STTON sepanjang masa ialah $ 8.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.54.

Dari segi prestasi jangka pendek, STTON telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +3.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bemo Staked TON (STTON) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa bemo Staked TON ialah $ 9.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STTON ialah 2.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2658613.42676668. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.11M.

bemo Staked TON (STTON) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga bemo Staked TON kepada USD adalah $ -0.002578494995322.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga bemo Staked TON kepada USD adalah $ -0.3258482850.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga bemo Staked TON kepada USD adalah $ -0.0195335070.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga bemo Staked TON kepada USD adalah $ +0.286270218647513.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002578494995322-0.07%
30 Hari$ -0.3258482850-9.49%
60 Hari$ -0.0195335070-0.56%
90 Hari$ +0.286270218647513+9.11%

Apakah itu bemo Staked TON (STTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

bemo Staked TON (STTON) Sumber

bemo Staked TON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai bemo Staked TON (STTON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset bemo Staked TON (STTON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk bemo Staked TON.

Semak bemo Staked TON ramalan harga sekarang!

STTON kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik bemo Staked TON (STTON)

Memahami tokenomik bemo Staked TON (STTON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STTON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai bemo Staked TON (STTON)

Berapakah nilai bemo Staked TON (STTON) hari ini?
Harga langsung STTON dalam USD ialah 3.43 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STTON ke USD?
Harga semasa STTON ke USD ialah $ 3.43. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran bemo Staked TON?
Had pasaran untuk STTON ialah $ 9.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STTON?
Bekalan edaran STTON ialah 2.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STTON?
STTON mencapai harga ATH sebanyak 8.54 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STTON?
STTON melihat harga ATL sebanyak 2.54 USD.
Berapakah jumlah dagangan STTON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STTONialah -- USD.
Adakah STTON akan naik lebih tinggi tahun ini?
STTON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STTONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.