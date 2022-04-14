Tokenomik Bemo (BMTON)
Bemo (BMTON) Maklumat
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol.
bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.
Bemo (BMTON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bemo (BMTON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bemo (BMTON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bemo (BMTON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BMTON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BMTON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BMTON, terokai BMTON harga langsung token!
