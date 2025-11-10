BENQI Harga Hari Ini

Harga langsung BENQI (QI) hari ini ialah $ 0.00467049, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QI kepada USD penukaran adalah $ 0.00467049 setiap QI.

BENQI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,622,314, dengan bekalan edaran sebanyak 7.20B QI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QI didagangkan antara $ 0.00446115 (rendah) dan $ 0.00469655 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.39417, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00323513.

Dalam prestasi jangka pendek, QI dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -3.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BENQI (QI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.62M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.62M Bekalan Peredaran 7.20B Jumlah Bekalan 7,200,000,000.0

Had Pasaran semasa BENQI ialah $ 33.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QI ialah 7.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.62M.