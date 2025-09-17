Lagi Mengenai SAVAX

BENQI Liquid Staked AVAX Logo

BENQI Liquid Staked AVAX Harga (SAVAX)

Tidak tersenarai

1 SAVAX ke USD Harga Langsung:

$36.67
$36.67$36.67
+1.40%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:45:33 (UTC+8)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 35.83
24J Rendah
$ 37.81
24J Tinggi

$ 35.83
$ 37.81
$ 103.55
$ 9.25
-0.21%

+1.49%

+15.41%

+15.41%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) harga masa nyata ialah $36.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAVAX didagangkan antara $ 35.83 rendah dan $ 37.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAVAX sepanjang masa ialah $ 103.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAVAX telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +15.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Maklumat Pasaran

$ 529.75M
--
$ 529.75M
14.44M
14,441,140.91685071
Had Pasaran semasa BENQI Liquid Staked AVAX ialah $ 529.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAVAX ialah 14.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14441140.91685071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 529.75M.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BENQI Liquid Staked AVAX kepada USD adalah $ +0.538572.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BENQI Liquid Staked AVAX kepada USD adalah $ +7.2985987820.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BENQI Liquid Staked AVAX kepada USD adalah $ +10.7538698690.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BENQI Liquid Staked AVAX kepada USD adalah $ +14.651011802020035.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.538572+1.49%
30 Hari$ +7.2985987820+19.90%
60 Hari$ +10.7538698690+29.33%
90 Hari$ +14.651011802020035+66.54%

Apakah itu BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Sumber

Laman Web Rasmi

BENQI Liquid Staked AVAX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BENQI Liquid Staked AVAX.

Semak BENQI Liquid Staked AVAX ramalan harga sekarang!

SAVAX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Memahami tokenomik BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAVAX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Berapakah nilai BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) hari ini?
Harga langsung SAVAX dalam USD ialah 36.67 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAVAX ke USD?
Harga semasa SAVAX ke USD ialah $ 36.67. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BENQI Liquid Staked AVAX?
Had pasaran untuk SAVAX ialah $ 529.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAVAX?
Bekalan edaran SAVAX ialah 14.44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAVAX?
SAVAX mencapai harga ATH sebanyak 103.55 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAVAX?
SAVAX melihat harga ATL sebanyak 9.25 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAVAX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAVAXialah -- USD.
Adakah SAVAX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAVAX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAVAXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:45:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.