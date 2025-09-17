BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 35.83 $ 35.83 $ 35.83 24J Rendah $ 37.81 $ 37.81 $ 37.81 24J Tinggi 24J Rendah $ 35.83$ 35.83 $ 35.83 24J Tinggi $ 37.81$ 37.81 $ 37.81 Sepanjang Masa $ 103.55$ 103.55 $ 103.55 Harga Terendah $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +15.41% Perubahan Harga (7D) +15.41%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) harga masa nyata ialah $36.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAVAX didagangkan antara $ 35.83 rendah dan $ 37.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAVAX sepanjang masa ialah $ 103.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAVAX telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +15.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 529.75M$ 529.75M $ 529.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 529.75M$ 529.75M $ 529.75M Bekalan Peredaran 14.44M 14.44M 14.44M Jumlah Bekalan 14,441,140.91685071 14,441,140.91685071 14,441,140.91685071

Had Pasaran semasa BENQI Liquid Staked AVAX ialah $ 529.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAVAX ialah 14.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14441140.91685071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 529.75M.