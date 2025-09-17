Bent Finance (BENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.08009 $ 0.08009 $ 0.08009 24J Rendah $ 0.081066 $ 0.081066 $ 0.081066 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.08009$ 0.08009 $ 0.08009 24J Tinggi $ 0.081066$ 0.081066 $ 0.081066 Sepanjang Masa $ 15.98$ 15.98 $ 15.98 Harga Terendah $ 0.00822798$ 0.00822798 $ 0.00822798 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) +7.25% Perubahan Harga (7D) +7.25%

Bent Finance (BENT) harga masa nyata ialah $0.080793. Sepanjang 24 jam yang lalu, BENT didagangkan antara $ 0.08009 rendah dan $ 0.081066 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BENT sepanjang masa ialah $ 15.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00822798.

Dari segi prestasi jangka pendek, BENT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan +7.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bent Finance (BENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 569.66K$ 569.66K $ 569.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Bekalan Peredaran 7.05M 7.05M 7.05M Jumlah Bekalan 50,008,799.0 50,008,799.0 50,008,799.0

Had Pasaran semasa Bent Finance ialah $ 569.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BENT ialah 7.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50008799.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.04M.