Beny Bad Boy Harga Hari Ini

Harga langsung Beny Bad Boy (BBB) hari ini ialah $ 0.00316186, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BBB kepada USD penukaran adalah $ 0.00316186 setiap BBB.

Beny Bad Boy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,534,416, dengan bekalan edaran sebanyak 2.38B BBB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BBB didagangkan antara $ 0.00316186 (rendah) dan $ 0.00316186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00514351, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BBB dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beny Bad Boy (BBB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Bekalan Peredaran 2.38B 2.38B 2.38B Jumlah Bekalan 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

