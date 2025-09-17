Benzene (BZN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.069122 24J Tinggi $ 0.070493 Sepanjang Masa $ 32.59 Harga Terendah $ 0.01156936 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.98% Perubahan Harga (7D) -1.63%

Benzene (BZN) harga masa nyata ialah $0.070488. Sepanjang 24 jam yang lalu, BZN didagangkan antara $ 0.069122 rendah dan $ 0.070493 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BZN sepanjang masa ialah $ 32.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01156936.

Dari segi prestasi jangka pendek, BZN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.98% dalam 24 jam dan -1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Benzene (BZN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.02M Bekalan Peredaran 1.08M Jumlah Bekalan 99,533,096.0

Had Pasaran semasa Benzene ialah $ 76.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BZN ialah 1.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99533096.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.02M.