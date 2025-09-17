Lagi Mengenai BECOIN

bePAY Finance Harga (BECOIN)

Tidak tersenarai

1 BECOIN ke USD Harga Langsung:

$0.00158704
$0.00158704$0.00158704
0.00%1D
USD
bePAY Finance (BECOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:16:33 (UTC+8)

bePAY Finance (BECOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.248777
$ 0.248777$ 0.248777

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+27.40%

+27.40%

bePAY Finance (BECOIN) harga masa nyata ialah $0.00158704. Sepanjang 24 jam yang lalu, BECOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BECOIN sepanjang masa ialah $ 0.248777, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BECOIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +27.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bePAY Finance (BECOIN) Maklumat Pasaran

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

--
----

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

13.00M
13.00M 13.00M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

Had Pasaran semasa bePAY Finance ialah $ 20.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BECOIN ialah 13.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.63K.

bePAY Finance (BECOIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga bePAY Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga bePAY Finance kepada USD adalah $ +0.0004088665.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga bePAY Finance kepada USD adalah $ +0.0003794971.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga bePAY Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0004088665+25.76%
60 Hari$ +0.0003794971+23.91%
90 Hari$ 0--

Apakah itu bePAY Finance (BECOIN)

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

bePAY Finance (BECOIN) Sumber

Laman Web Rasmi

bePAY Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai bePAY Finance (BECOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset bePAY Finance (BECOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk bePAY Finance.

Semak bePAY Finance ramalan harga sekarang!

BECOIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik bePAY Finance (BECOIN)

Memahami tokenomik bePAY Finance (BECOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BECOIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai bePAY Finance (BECOIN)

Berapakah nilai bePAY Finance (BECOIN) hari ini?
Harga langsung BECOIN dalam USD ialah 0.00158704 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BECOIN ke USD?
Harga semasa BECOIN ke USD ialah $ 0.00158704. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran bePAY Finance?
Had pasaran untuk BECOIN ialah $ 20.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BECOIN?
Bekalan edaran BECOIN ialah 13.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BECOIN?
BECOIN mencapai harga ATH sebanyak 0.248777 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BECOIN?
BECOIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BECOIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BECOINialah -- USD.
Adakah BECOIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BECOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BECOINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:16:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.