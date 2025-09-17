bePAY Finance (BECOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.248777$ 0.248777 $ 0.248777 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +27.40% Perubahan Harga (7D) +27.40%

bePAY Finance (BECOIN) harga masa nyata ialah $0.00158704. Sepanjang 24 jam yang lalu, BECOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BECOIN sepanjang masa ialah $ 0.248777, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BECOIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +27.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bePAY Finance (BECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Bekalan Peredaran 13.00M 13.00M 13.00M Jumlah Bekalan 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

Had Pasaran semasa bePAY Finance ialah $ 20.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BECOIN ialah 13.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.63K.