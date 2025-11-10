ber Harga (BER)
Harga langsung ber (BER) hari ini ialah $ 0.00059605, dengan 1.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BER kepada USD penukaran adalah $ 0.00059605 setiap BER.
ber kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 592,626, dengan bekalan edaran sebanyak 994.26M BER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BER didagangkan antara $ 0.00056705 (rendah) dan $ 0.00060108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065549, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00040654.
Dalam prestasi jangka pendek, BER dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan +3.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa ber ialah $ 592.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BER ialah 994.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994261339.191727. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 592.63K.
+0.87%
+1.60%
+3.46%
+3.46%
Pada hari ini, perubahan harga ber kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ber kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ber kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ber kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.60%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga ber berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Bersolcoin, or simply $BER, began not as a project, but as a story — the story of a dog so fluffy it looked like a bear, a viral Internet icon loved across Instagram and Web2. What started as laughter and love for a cute animal evolved into something much larger: a symbol of community, creativity, and the power of digital culture to build real-world value.
BER was born on the Solana blockchain, a fast, eco-friendly network that perfectly fits the energy of a new generation of memecoins. But unlike most meme projects that fade as quickly as they rise, BER is built to last — blending viral character IP with blockchain technology to create a cross-media brand that bridges Web2 and Web3.
Behind BER stands a dedicated creative and technical team who have been building the “Berverse” — a growing ecosystem of art, games, collectibles, and NFTs inspired by the original Ber character. The team’s mission is simple: to turn a beloved Internet meme into a global character brand, much like Hello Kitty or Doge, but with modern Web3 foundations.
Over the past year, BER has expanded beyond a token into a movement:
NFT collections that feature unique Ber expressions, traits, and accessories — digitally hand-crafted and AI-enhanced in Thailand.
Games and interactive experiences, including “Berserker Backstab Run,” where the character comes to life as a playable hero.
AI-powered art generation and creative tools that let the community imagine new forms of Ber — from chibi versions to 3D plushies.
A token-driven economy that rewards creativity, loyalty, and participation within the Ber ecosystem.
The heart of BER lies in its community and humor. Every meme, every post, every fan-made artwork adds to the legend of the bear-dog. But beneath the fun is a serious vision: to build a Web3-native intellectual property (IP) that thrives across entertainment, gaming, and merchandise — where the token itself becomes the beating heart of a new digital brand economy.
Today, Bersolcoin.com serves as the official hub of this growing world — showcasing the latest art drops, token analytics, and community tools. With a strong development roadmap and active collaborations across NFT and gaming circles, BER continues to evolve from memecoin to metabrand.
As Web3 matures, the projects that endure will be the ones that create culture, not just hype. Bersolcoin represents that shift — from a viral dog-bear to a decentralized character loved by thousands.
BER isn’t just another token. It’s a face, a story, and a future built on Solana. Welcome to the Berverse.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
