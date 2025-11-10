ber Harga Hari Ini

Harga langsung ber (BER) hari ini ialah $ 0.00059605, dengan 1.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BER kepada USD penukaran adalah $ 0.00059605 setiap BER.

ber kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 592,626, dengan bekalan edaran sebanyak 994.26M BER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BER didagangkan antara $ 0.00056705 (rendah) dan $ 0.00060108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065549, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00040654.

Dalam prestasi jangka pendek, BER dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan +3.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ber (BER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 592.63K$ 592.63K $ 592.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 592.63K$ 592.63K $ 592.63K Bekalan Peredaran 994.26M 994.26M 994.26M Jumlah Bekalan 994,261,339.191727 994,261,339.191727 994,261,339.191727

Had Pasaran semasa ber ialah $ 592.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BER ialah 994.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994261339.191727. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 592.63K.