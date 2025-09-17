Berabot (BBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.244868$ 0.244868 $ 0.244868 Harga Terendah $ 0.00119069$ 0.00119069 $ 0.00119069 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Berabot (BBOT) harga masa nyata ialah $0.00156828. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBOT sepanjang masa ialah $ 0.244868, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00119069.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Berabot (BBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Bekalan Peredaran 4.46M 4.46M 4.46M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Berabot ialah $ 6.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBOT ialah 4.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.68K.