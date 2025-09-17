Berachain Staked ETH (BERAETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,542.55 $ 4,542.55 $ 4,542.55 24J Rendah $ 4,649.39 $ 4,649.39 $ 4,649.39 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,542.55$ 4,542.55 $ 4,542.55 24J Tinggi $ 4,649.39$ 4,649.39 $ 4,649.39 Sepanjang Masa $ 5,080.07$ 5,080.07 $ 5,080.07 Harga Terendah $ 1,303.45$ 1,303.45 $ 1,303.45 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.23% Perubahan Harga (7D) +4.76% Perubahan Harga (7D) +4.76%

Berachain Staked ETH (BERAETH) harga masa nyata ialah $4,630.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERAETH didagangkan antara $ 4,542.55 rendah dan $ 4,649.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERAETH sepanjang masa ialah $ 5,080.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,303.45.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERAETH telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan +4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Berachain Staked ETH (BERAETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.19M$ 12.19M $ 12.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.19M$ 12.19M $ 12.19M Bekalan Peredaran 2.63K 2.63K 2.63K Jumlah Bekalan 2,633.981017046623 2,633.981017046623 2,633.981017046623

Had Pasaran semasa Berachain Staked ETH ialah $ 12.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERAETH ialah 2.63K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2633.981017046623. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.19M.