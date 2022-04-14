Tokenomik BeramoniumCoin (BERAMO)

Tokenomik BeramoniumCoin (BERAMO)

Lihat cerapan utama tentang BeramoniumCoin (BERAMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BeramoniumCoin (BERAMO) Maklumat

Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain.

The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem.

Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory.

$BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics.

Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.

Laman Web Rasmi:
https://beramonium.io/
Kertas putih:
https://beramonium.io/tokenomics

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BeramoniumCoin (BERAMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 123.90K
$ 123.90K$ 123.90K
Jumlah Bekalan:
$ 966.30M
$ 966.30M$ 966.30M
Bekalan Edaran:
$ 441.48M
$ 441.48M$ 441.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 271.18K
$ 271.18K$ 271.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00635425
$ 0.00635425$ 0.00635425
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00028034
$ 0.00028034$ 0.00028034

Tokenomik BeramoniumCoin (BERAMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BeramoniumCoin (BERAMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BERAMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BERAMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BERAMO, terokai BERAMO harga langsung token!

BERAMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BERAMO? Halaman ramalan harga BERAMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.