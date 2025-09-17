BeraXBT (BIXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00859453$ 0.00859453 $ 0.00859453 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) -6.52% Perubahan Harga (7D) -6.52%

BeraXBT (BIXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIXBT sepanjang masa ialah $ 0.00859453, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIXBT telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan -6.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BeraXBT (BIXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.45K$ 60.45K $ 60.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.45K$ 60.45K $ 60.45K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BeraXBT ialah $ 60.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIXBT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.45K.