BERF (BERF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02191655$ 0.02191655 $ 0.02191655 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +5.03%

BERF (BERF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERF sepanjang masa ialah $ 0.02191655, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BERF (BERF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.29K$ 111.29K $ 111.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.29K$ 111.29K $ 111.29K Bekalan Peredaran 420.00M 420.00M 420.00M Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa BERF ialah $ 111.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERF ialah 420.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.29K.