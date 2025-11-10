Berkshire Hathaway xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) hari ini ialah $ 523.38, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRK.BX kepada USD penukaran adalah $ 523.38 setiap BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 861,680, dengan bekalan edaran sebanyak 1.65K BRK.BX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRK.BX didagangkan antara $ 515.85 (rendah) dan $ 526.97 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 546.27, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 477.38.

Dalam prestasi jangka pendek, BRK.BX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +8.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 861.68K$ 861.68K $ 861.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.14M$ 12.14M $ 12.14M Bekalan Peredaran 1.65K 1.65K 1.65K Jumlah Bekalan 23,199.99952743 23,199.99952743 23,199.99952743

