Bermuda Shorts (SHORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +6.31% Perubahan Harga (7D) +1.29% Perubahan Harga (7D) +1.29%

Bermuda Shorts (SHORT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHORT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHORT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHORT telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +6.31% dalam 24 jam dan +1.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bermuda Shorts (SHORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.36K$ 114.36K $ 114.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.36M$ 114.36M $ 114.36M Bekalan Peredaran 4.00B 4.00B 4.00B Jumlah Bekalan 4,000,000,000,000.0 4,000,000,000,000.0 4,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bermuda Shorts ialah $ 114.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHORT ialah 4.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.36M.