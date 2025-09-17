Berry Data (BRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01825805 $ 0.01825805 $ 0.01825805 24J Rendah $ 0.01905062 $ 0.01905062 $ 0.01905062 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01825805$ 0.01825805 $ 0.01825805 24J Tinggi $ 0.01905062$ 0.01905062 $ 0.01905062 Sepanjang Masa $ 40.0$ 40.0 $ 40.0 Harga Terendah $ 0.01171414$ 0.01171414 $ 0.01171414 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +2.87% Perubahan Harga (7D) +7.78% Perubahan Harga (7D) +7.78%

Berry Data (BRY) harga masa nyata ialah $0.01886433. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRY didagangkan antara $ 0.01825805 rendah dan $ 0.01905062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRY sepanjang masa ialah $ 40.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01171414.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRY telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +2.87% dalam 24 jam dan +7.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Berry Data (BRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 120.98K$ 120.98K $ 120.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 189.55K$ 189.55K $ 189.55K Bekalan Peredaran 6.41M 6.41M 6.41M Jumlah Bekalan 10,047,791.28086419 10,047,791.28086419 10,047,791.28086419

Had Pasaran semasa Berry Data ialah $ 120.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRY ialah 6.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10047791.28086419. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 189.55K.