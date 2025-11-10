BESC MONEY Harga Hari Ini

Harga langsung BESC MONEY (MONEY) hari ini ialah $ 14.37, dengan 0.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MONEY kepada USD penukaran adalah $ 14.37 setiap MONEY.

BESC MONEY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 638,610, dengan bekalan edaran sebanyak 44.41K MONEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MONEY didagangkan antara $ 14.24 (rendah) dan $ 14.64 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 39.54, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 14.0.

Dalam prestasi jangka pendek, MONEY dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -17.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BESC MONEY (MONEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 638.61K$ 638.61K $ 638.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 638.61K$ 638.61K $ 638.61K Bekalan Peredaran 44.41K 44.41K 44.41K Jumlah Bekalan 44,412.7379361031 44,412.7379361031 44,412.7379361031

Had Pasaran semasa BESC MONEY ialah $ 638.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONEY ialah 44.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 44412.7379361031. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 638.61K.