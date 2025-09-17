Lagi Mengenai BPT

Best Patent Token Logo

Best Patent Token Harga (BPT)

Tidak tersenarai

1 BPT ke USD Harga Langsung:

$0.00044375
$0.00044375$0.00044375
+13.00%1D
mexc
USD
Best Patent Token (BPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:17:24 (UTC+8)

Best Patent Token (BPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00039222
$ 0.00039222$ 0.00039222
24J Rendah
$ 0.00045884
$ 0.00045884$ 0.00045884
24J Tinggi

$ 0.00039222
$ 0.00039222$ 0.00039222

$ 0.00045884
$ 0.00045884$ 0.00045884

$ 0.00236637
$ 0.00236637$ 0.00236637

$ 0.00026123
$ 0.00026123$ 0.00026123

+0.09%

+13.09%

+25.12%

+25.12%

Best Patent Token (BPT) harga masa nyata ialah $0.00044375. Sepanjang 24 jam yang lalu, BPT didagangkan antara $ 0.00039222 rendah dan $ 0.00045884 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BPT sepanjang masa ialah $ 0.00236637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026123.

Dari segi prestasi jangka pendek, BPT telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +13.09% dalam 24 jam dan +25.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Best Patent Token (BPT) Maklumat Pasaran

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

2.70B
2.70B 2.70B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Best Patent Token ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BPT ialah 2.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.22M.

Best Patent Token (BPT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Best Patent Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Best Patent Token kepada USD adalah $ +0.0001670659.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Best Patent Token kepada USD adalah $ +0.0000413083.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Best Patent Token kepada USD adalah $ -0.0001796447205575721.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+13.09%
30 Hari$ +0.0001670659+37.65%
60 Hari$ +0.0000413083+9.31%
90 Hari$ -0.0001796447205575721-28.81%

Apakah itu Best Patent Token (BPT)

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

Best Patent Token (BPT) Sumber

Best Patent Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Best Patent Token (BPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Best Patent Token (BPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Best Patent Token.

Semak Best Patent Token ramalan harga sekarang!

BPT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Best Patent Token (BPT)

Memahami tokenomik Best Patent Token (BPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Best Patent Token (BPT)

Berapakah nilai Best Patent Token (BPT) hari ini?
Harga langsung BPT dalam USD ialah 0.00044375 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BPT ke USD?
Harga semasa BPT ke USD ialah $ 0.00044375. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Best Patent Token?
Had pasaran untuk BPT ialah $ 1.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BPT?
Bekalan edaran BPT ialah 2.70B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BPT?
BPT mencapai harga ATH sebanyak 0.00236637 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BPT?
BPT melihat harga ATL sebanyak 0.00026123 USD.
Berapakah jumlah dagangan BPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BPTialah -- USD.
Adakah BPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.