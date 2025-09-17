Best Patent Token (BPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00039222 $ 0.00039222 $ 0.00039222 24J Rendah $ 0.00045884 $ 0.00045884 $ 0.00045884 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00039222$ 0.00039222 $ 0.00039222 24J Tinggi $ 0.00045884$ 0.00045884 $ 0.00045884 Sepanjang Masa $ 0.00236637$ 0.00236637 $ 0.00236637 Harga Terendah $ 0.00026123$ 0.00026123 $ 0.00026123 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +13.09% Perubahan Harga (7D) +25.12% Perubahan Harga (7D) +25.12%

Best Patent Token (BPT) harga masa nyata ialah $0.00044375. Sepanjang 24 jam yang lalu, BPT didagangkan antara $ 0.00039222 rendah dan $ 0.00045884 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BPT sepanjang masa ialah $ 0.00236637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026123.

Dari segi prestasi jangka pendek, BPT telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +13.09% dalam 24 jam dan +25.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Best Patent Token (BPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Bekalan Peredaran 2.70B 2.70B 2.70B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Best Patent Token ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BPT ialah 2.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.22M.