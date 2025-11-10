Bestcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Bestcoin (BEST) hari ini ialah $ 0.00000104, dengan 7.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEST kepada USD penukaran adalah $ 0.00000104 setiap BEST.

Bestcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 69,929, dengan bekalan edaran sebanyak 67.24B BEST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00000112 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BEST dipindahkan +2.45% dalam sejam terakhir dan -24.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bestcoin (BEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Bekalan Peredaran 67.24B 67.24B 67.24B Jumlah Bekalan 67,244,826,038.92847 67,244,826,038.92847 67,244,826,038.92847

