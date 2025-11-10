Tokenomik Bestcoin (BEST)

Lihat cerapan utama tentang Bestcoin (BEST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:05:07 (UTC+8)
USD

Bestcoin (BEST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bestcoin (BEST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 66.76K
$ 66.76K
Jumlah Bekalan:
$ 67.24B
$ 67.24B
Bekalan Edaran:
$ 67.24B
$ 67.24B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 66.76K
$ 66.76K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Bestcoin (BEST) Maklumat

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

Laman Web Rasmi:
https://bestcoinbonk.xyz

Tokenomik Bestcoin (BEST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bestcoin (BEST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BEST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BEST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BEST, terokai BEST harga langsung token!

BEST Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BEST? Halaman ramalan harga BEST kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

