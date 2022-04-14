Tokenomik Bet Big Casino (BETBIG)
Bet Big Casino (BETBIG) Maklumat
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.
The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
Bet Big Casino (BETBIG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bet Big Casino (BETBIG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bet Big Casino (BETBIG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bet Big Casino (BETBIG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BETBIG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BETBIG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BETBIG, terokai BETBIG harga langsung token!
BETBIG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju BETBIG? Halaman ramalan harga BETBIG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.