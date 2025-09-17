Bet more (BET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00808217$ 0.00808217 $ 0.00808217 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -7.51% Perubahan Harga (7D) -21.53% Perubahan Harga (7D) -21.53%

Bet more (BET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BET sepanjang masa ialah $ 0.00808217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BET telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -7.51% dalam 24 jam dan -21.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bet more (BET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 299.79K$ 299.79K $ 299.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 299.79K$ 299.79K $ 299.79K Bekalan Peredaran 997.75M 997.75M 997.75M Jumlah Bekalan 997,746,950.54255 997,746,950.54255 997,746,950.54255

Had Pasaran semasa Bet more ialah $ 299.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BET ialah 997.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997746950.54255. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.79K.