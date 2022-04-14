Tokenomik Bet more (BET)

Lihat cerapan utama tentang Bet more (BET), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Bet more (BET) Maklumat

Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only.

Laman Web Rasmi:
https://betmore.lol/

Bet more (BET) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bet more (BET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 310.48K
Jumlah Bekalan:
$ 997.75M
Bekalan Edaran:
$ 997.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 310.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00808217
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00015133
Harga Semasa:
$ 0.00030958
Tokenomik Bet more (BET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bet more (BET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BET yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BET yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BET, terokai BET harga langsung token!

BET Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BET? Halaman ramalan harga BET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.